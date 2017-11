Slechte luchtkwaliteit in Oost-Vlaanderen

Het is niet goed gesteld met de luchtkwaliteit in Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek onder leiding van de universiteit Antwerpen. Minister van Omgeving Joke Schauvliege erkent het probleem en kondigde begin 2017 al een nieuw Vlaams luchtkwaliteitsplan aan. Elisabeth Meuleman van Groen vraagt zich af hoe ver de minister staat met dat plan.

Zowat de hele streek rond de expressweg E34, van aan de Gentse Kanaalzone tot aan de Gentse Waaslandhaven, kleurt rood op de kaart van het zogeheten AIRbezenproject. Het is een grootschalig project in Oost-Vlaanderen, onder leiding van de Universiteit Antwerpen, samen met beweging.net en de CM. Wetenschappers hebben daar de luchtkwaliteit gemeten met behulp van 11.300 aardbeiplantjes. Uit de analyse van 3065 aardbeiplantjes blijkt nu dat in stedelijke gebieden beduidend meer ijzerhoudende fijnstofdeeltjes gevonden werden dan in de landelijke streken. “De resultaten bevestigen wat we al weten. We wisten uiteraard dat er in stedelijke gebieden, langs grote verkeersaders, maar ook in de verschillende havengebieden zoals Antwerpen en Gent, grote concentraties zijn van fijn stof en dat we daar bijkomende maatregelen moeten nemen. We doen dat ook”, zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).





Vlaams oppositielid van Groen, Elisabeth Meuleman, vindt dat er dringend veel ambitieuzere maatregelen nodig zijn. Volgens haar voldoet het plan van Schauvliege niet. “Doe niet alsof er op Vlaams niveau niets gebeurt. Wij hebben een fijnstofactieplan. Het wordt uitgevoerd. Je ziet de luchtkwaliteit jaar na jaar drastisch verbeteren. Het is toch heel belangrijk om dat aan te geven. Het is niet zo dat de maatregelen die we nemen geen effect hebben, integendeel. Bovenop dat fijnstofactieplan heeft de Vlaamse Regering ook nog de vergroening van de autofiscaliteit ingevoerd. Daar zien we nu al dat er een knik is en dat de ontdieseling zich voortzet. Dat is toch wel een heel mooi signaal. Dat toont dat de Vlaamse Regering heel wat maatregelen neemt”, reageert Schauvliege.

