Slachtoffers 22 maart voelen zich in de steek gelaten

Op 22 maart 2016 sloegen terroristen toe op de luchthaven van Zaventem en het metrostation in Maelbeek. Bij de aanslagen lieten 32 mensen het leven en 300 mensen raakten gewond. Een jaar later voelen heel wat slachtoffers zich in de steek gelaten door de overheid. Oppositielid Yasmine Kherbache (sp.a) vindt het onaanvaardbaar dat de overheid er niet in slaagt om op een gecoördineerde manier tegemoet te komen aan hun noden.

De afgelopen dagen is er teruggeblikt op de aanslagen van 22 maart 2016. Wat ons allemaal is bijgebleven zijn de getuigenissen van de slachtoffers. Hun veerkracht bij het verwerken van het verdriet en de pijn van de revalidatie. Maar ook hun lijdensweg bij het zoeken naar gepaste medische, psychosociale, financiële of juridische hulp. “Het is niet de eerste keer dat ze die noodkreet slaken, zes maanden geleden deden ze dat ook al”, zegt Yasmine Kherbache (sp.a), “Slachtoffers worden van het kastje naar de muur gestuurd”.





Vorige week raakte bekend dat slechts een klein deel van de slachtofferhulp na de aanslagen van 22 maart is uitgekeerd. Het grote knelpunt in de uitbetalingen is de versnippering van de bevoegdheden. “De hulpverlening is over verschillende niveaus verdeeld, daarom is één uniek aanspreekpunt noodzakelijk”, zegt Kherbache. Minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), antwoordt dat ze momenteel bezig zijn met het om te zetten van een vernieuwde aanpak naar aanleiding van deze dramatische gebeurtenis.

