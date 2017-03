SERV wil praktijktests voor overheidsjobs

Vlaams Minister Liesbeth Homans moet praktijktests invoeren voor overheidsjobs. Dat zegt de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen of SERV. Zij betreuren dat de Vlaamse overheid minder gebruikmaakt van stages en jobstudenten voor kansengroepen. De overheid kan zo haar voorbeeldfunctie op vlak van diversiteit niet waarmaken. De minister countert deze aanbeveling omdat het SERV zelf geen praktijktests wil in de priv├ęsector. Dat zegt ze in de commissie na vragen van onder andere Yasmine Kerbache van sp.a.





