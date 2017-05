Scholierenparlement: 200 jongeren nemen het Vlaams Parlement over

200 jongeren hebben op vrijdag 5 mei het Vlaams parlement bezet om zich te buigen over vraagstukken rond het thema Bezit. Samen met politici en experts worden oplossingen bedacht en aanbevelingen geschreven. Het hoogtepunt van het Scholierenparlement is de plenaire zitting in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement. U kan kijken naar een uitgebreid verslag van zowel de activiteiten in de commissievergaderingen als de plenaire zitting.





Actua-Nieuws over de activiteiten van het Scholierenparlement, zondag 7 mei 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.