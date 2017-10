Samenwerking met Nederland rond mobiliteit

Deze week is de nieuwe Nederlandse regering voorgesteld. Open VLD’er Marino Keulen boog zich reeds over het nieuwe Nederlandse regeerakkoord en ontdekte dat onze noorderburen meer grensoverschrijdende mobiliteitsprojecten op poten willen zetten met onder andere Vlaanderen. Ook in het Vlaamse regeerakkoord staat zo’n passage. En dus vraagt Keulen zich af of bevoegd minister Ben Weyts van plan is contact op te nemen met zijn Nederlandse collega.





