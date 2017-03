Salongesprek: Partijvoorzitters over hun leden tijdens boekvoorstelling Acco

Welke rol spelen partijleden nog? Op die vraag zoekt Bram Wauters een antwoord in zijn nieuwe boek ‘Wie is nog van de partij?’ Samen met 11 collega-onderzoekers van de Universiteit van Gent bevraagde hij 3.500 partijleden van CD&V, Groen, N-VA, Open Vld en sp.a. Het boek dat deze week door uitgeverij Acco werd voorgesteld in het federaal parlement is het sluitstuk van dat onderzoek. Tijdens de boekvoorstelling worden enkele stellingen uit het boek voorgelegd aan de verschillende partijvoorzitters.





John Crombez van sp.a moest in extremis afzeggen en werd vervangen door Joris Vandenbroucke, fractieleider in het Vlaams Parlement. Wel aanwezig zijn Bart De Wever (voorzitter N-VA), Wouter Beke (CD&V), Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Meyrem Almaci (Groen). Om het gesprek in goede banen te leiden kruipt journalist Guy Tegenbos even in de rol van partijlid.

