Ruzie over het gebruik van voetbalbeelden

VTM schrapte op zondag 10 september een uitzending van Stadion na een dispuut met Telenet over de beelden van de Belgische en Engelse voetbalcompetitie. VTM zou minder beelden krijgen omdat Stadion een concurrent is van Sports Late Night, de bevoorrechte partner van Telenet op Vier. Telenet zegt dat het zijn wettelijke verplichtingen nakomt. Toch heerst hierover heel wat onduidelijkheid, ook in de commissie Media.

Vorig jaar veroorzaakte de toekenning van de uitzendrechten voor de Jupiler Pro League voor opschudding. Niet VTM, maar VIER mag de komende drie jaar de samenvattingen uitzenden. Telenet verwierf de exclusieve rechten op de samenvattingen en schoof deze via een sublicentie door naar VIER. De zender is van mediagroep SBS Belgium, die voor de helft in handen is van Telenet. De telecomgigant wil officieel niet reageren, maar bronnen bij Telenet bevestigen dat er met VTM flink gebakkeleid is over wat “vrije nieuwsgaring” nu precies is. Met als gevolg dat VTM noodgedwongen een uitzending van Stadion op zondag 10 september moest schrappen.





Maar wat is nu “vrije nieuwsgaring”? Om de uitzendrechten van voetbalwedstrijden te kunnen verkopen bestaan er sinds de jaren ’90 afspraken hierover. Die zijn vastgelegd in het Mediadecreet. Zenders die geen exclusieve uitzendrechten hebben kunnen bijvoorbeeld toch berichten over wat er tijdens en rond wedstrijden gebeurt. Dit onder de noemer maatschappelijke relevante informatie. Zo stelt het Mediadecreet dat die ‘korte berichtgeving’ beperkt moet zijn tot ‘de noodzakelijke’ informatie. “Zoals het decreet nu is, is er nog te veel ruimte voor interpretatie, waardoor je dit soort toestanden krijgt”, zegt Katia Segers (sp.a). “We moeten het Mediadecreet opnieuw bekijken”. Minister van Media, Sven Gatz (Open Vld), wil eerst afwachten op het verdict van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) vooraleer uitspraken te doen.

