Renovatiepremie moet klantvriendelijker

“Indien de aanvraag voor een renovatiepremie niet wordt goedgekeurd dan zou die aanvraag meteen moeten worden voorgelegd voor een andere premie.” Dat antwoordt Vlaams Minister van Wonen Liesbeth Homans op een vraag van Valerie Taeldeman (CD&V) in de commissie voor Wonen. De minister bekijkt de mogelijkheid om verschillende premies samen te voegen.

Meer dan de helft van de mensen die verbouwen doen dat tegenwoordig in verschillende fases. Zo kunnen ze kosten uitstellen en kunnen ze sneller verhuizen. Maar op deze manier kunnen de verbouwingen al snel enkele jaren duren, en dat maakt het uiteindelijk duurder. Met de renovatiepremie kunnen mensen een premie krijgen voor de verbouwingen. Afhankelijk van hun inkomen kon de premie oplopen tot 30 procent van hun investering, met een maximum van 10.000 euro. “Er is een grote behoefte aan doelgericht renoveren in Vlaanderen. Met de nieuwe renovatiepremie, dat gelanceerd werd in 2015, willen we die noden tegemoetkomen”, zegt Vlaams minister van Wonen, Liesbeth Homans (N-VA).





De renovatiepremie moet aangevraagd worden wonenvlaanderen.be na de voltooiing en facturering van de werken. De werken moeten betrekking hebben op een van volgende categorieën: structurele werken van de woning, werken aan het dak, buitenschrijnwerk en technische installaties. Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijkertijd. In totaal kan je tweemaal een renovatiepremie aanvragen. “Wie een beperkt inkomen heeft, kan per categorie een hogere tussenkomst krijgen zodat hij of zij sneller de maximum tussenkomst van 10.000 euro kan bekomen. Het is immers voor mij van groot belang dat ook eigenaars met een beperkt inkomen kwaliteitsvol kunnen renoveren”, zegt Homans.

Klantvriendelijker

“In het verleden was het zo dat wanneer Wonen-Vlaanderen een aanvraag voor een van hun premies (de renovatiepremie of de verbeterings- en aanpassingspremie (VAP)) weigerde, er automatisch bekeken werd of die persoon in aanmerking kwam voor een andere premie. Maar sinds eind 2016 gebeurt dit niet meer automatisch. Hierdoor lopen heel wat een aanvragers een andere premie mis”, zegt Valerie Taeldeman (CD&V). Volgens de minister loopt er heel wat mis wanneer personen ‘foutief’ een renovatiepremie aanvragen. “Als ze dan een nieuwe aanvraag voor een verbeteringspremie moeten opstarten, kunnen een aantal facturen vaak al niet meer dienen omdat ze ouder zijn dan een jaar. Door de lange dossierbehandeling verliezen veel aanvragers een deel van hun premie”, aldus de minister.

Actua-Commissie (herhaling), maandag 7 augustus 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.