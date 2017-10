De regerinsverklaring van Charles Michel

Premier Charles Michel heeft in de Kamer zijn regeringsverklaring afgelegd. Het is dit jaar zijn vierde State of the Union. Daarin licht de eerste minister toe welke dossiers hij binnen zijn regering wil realiseren en waar de klemtoon zal liggen in het nieuwe politieke jaar.

Naar jaarlijkse gewoonte opende premier Charles Michel (MR) het politieke jaar met zijn ‘State of the Union’. De premier begon aan zijn toespraak door naar onze internationale context te verwijzen en de uitdaging om onze veiligheid te beschermen. “De wereld is in volle transformatie. De conflicten die ons omringen stellen onze samenleving op de proef. Ze zorgen voor een gevoel van angst en twijfel, en toch boekt de wereld al 30 jaar resultaten”, opent de premier. Hij benadrukt daarbij het engagement van ons land binnen de NAVO. “Ons engagement binnen de NAVO blijft de hoeksteen van onze samenleving. Een Europese Defensie moet een realiteit worden”, aldus de premier.





Na de internationale context schakelt de premier over naar de binnenlandse economie. Hij had het daarbij natuurlijk over de werkgelegenheid in ons land. “Met deze regering wordt werk beter beloond”, zegt Michel. “4,8 miljoen mensen hebben een job, de hoogste werkgelegenheidsgraad ooit, voor elk faillissement worden tien nieuwe bedrijven gecreëerd, er komen elke maand meer dan 1.000 zelfstandigen bij en de inflatie wordt beter beheerd. Dat is geen toeval, we hebben ons gefocust op economische en sociale hervormingen”.

Staking

De premier haalde tot slot hard uit naar de socialistische vakbond ACOD die vandaag staakt. ““Ik wil iedereen, die vandaag is gaan werken, bedanken”, zei Michel, “Is de staking vandaag relevant? Waarom staken ze? Gewoon om de regering aan te vallen? We blijven inzetten op het sociale overleg. Maar wij zullen het recht op werken altijd blijven verdedigen. We zullen niet aanvaarden dat studenten of werkenden gegijzeld worden door stakingen”.

