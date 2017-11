Rechtszaak Arco start pas in 2021

In het Arco-dossier blijkt dat de pleidooien in de omvangrijke rechtszaak van ruim 2.000 coöperanten, bijgestaan door het advieskantoor Deminor, pas in juni 2021 worden gehouden. Dat is zeven jaar na de start van de procedure en bijna tien jaar na de val van Dexia en grootaandeelhouder Arco. Dat schrijft de zakenkrant De Tijd. Zelfs een verjaring valt niet uit te sluiten. Federaal parlementslid Veerle Wouters vraagt zich af hoever het nu staat de de Arco-deal uit het zomerakkoord. Er zou een fonds komen van 600 miljoen euro, waardoor de aandeelhouders zo’n 40 procent van hun geld zouden terugzien.





