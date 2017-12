Rechtbank voor arrondissement Halle-Vilvoorde

“Het arrondissement Halle-Vilvoorde is het enige arrondissement zonder volwaardige rechtbank en daar moet dringend verandering in komen”. Dat zeggen de 33 burgemeesters van de Brusselse rand. In het federale parlement vragen de Vlaamsgezinde partijen zich af wat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) van het idee vindt.

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) wil een aparte Vlaamse rechtbank in Halle-Vilvoorde. Tot op heden gebeurt de berechting in Brussel. “Door de onvolledige splitsing van het gerechtelijk apparaat van het vroegere Brussel-Halle-Vilvoorde is Halle-Vilvoorde nog steeds het enige gerechtelijke arrondissement in dit land dat niet over een volwaardige rechtbank beschikt”, zegt Hans Bonte. Voor de burgemeester is het hoog tijd dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) hier werk van maakt. “Het is zelfs zo dat Vlamingen uit Halle-Vilvoorde nu soms bewust kiezen voor een Franstalige rechtbank in Brussel, omdat ze trager werken en veel laksere vonnissen vellen”, zegt Bonte. “De rechtbanken in Brussel zijn onbemand, traag en wereldvreemd. Een volwaardige rechtbank in onze regio zou veel oplossen”.





Niet alleen Bonte wil een volwaardige rechtbank voor Halle-Vilvoorde. Volgens Het Nieuwsblad delen de 35 burgemeesters van het arrondissement het standpunt van Bonte. De oproep komt er na ongenoegen over vonnissen van de Franstalige Brusselse rechter Jean Coumans. In oktober oordeelde hij in drie vonnissen dat de beklaagden in het onderzoek nadelig behandeld werden. Net omdat ze Franstalig zijn. De misdrijven vonden plaats in de Vlaamse rand. In het politiewerk naar de feiten vond de rechter een vorm van racisme terug. Uitspraken die in het verkeerde keelgat schoten. Vandaag beantwoordde minister van Justitie Koen Geens de actuele vragen over de kwestie tijdens het vragenuurtje

