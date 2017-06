Ramadan tijdens examenperiode

Binnenkort gaan de examens van start en dit jaar valt ook de ramadan tijdens de maand juni. Dat is problematisch vinden Chris Janssens (Vlaams Belang) en Paul Cordy (N-VA). Zij willen vermijden dat studenten die meedoen aan de ramadan een speciale behandeling krijgen van de school. Ze vragen Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits om de focus te leggen op succesvolle examens.

Een moeilijke periode staat weer voor de deur van scholieren en studenten, nl. de examens. Maar dit jaar valt de examenperiode samen met de ramadan. Voor de moslimstudenten en -scholieren die beide willen doen, is dat natuurlijk een zware opgave. Het tijdschrift Klasse publiceerde op hun website een aantal tips, van een inspecteur van de islamitische godsdienst, over hoe leerkrachten met moslimleerlingen kunnen omgaan tijdens de ramadan. Het zijn tips over de middagpauze, over het vroegere verlaten van de school, enzovoort.





Klasse.be is een website van de Vlaamse overheid. Volgens Vlaams Belanger Chris Janssens is dit ‘not done’. “Minister, ik stoor mij aan deze aanbevelingen, net als aan alle andere initiatieven van de Vlaamse Regering om de ramadan te ondersteunen of zelfs hier in Vlaanderen te promoten. U maakt van religie een publieke zaak”, zegt Janssens. Maar op 2 juni 2016, vorig jaar dus, heeft Klasse dezelfde tips verstuurd en op dezelfde wijze verspreid via de website. “Mijnheer Janssens, ik heb u op dat ogenblik niet gehoord. Klasse verspreidt zelf die tips omdat de ramadan opnieuw gelijkloopt met de examens. Misschien heeft het met de hitte te maken, maar ik voel hier toch iets van een selectieve verontwaardiging. Vorig jaar niets, en vandaag is het plots een majeur probleem”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Actua-Parlement, zaterdag 3 juni 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in de nieuwslus.