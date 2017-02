Radicalisering: internet is een grote boosdoener volgens professor Lieven Pauwels

Wat zijn de oorzaken van radicalisering? Volgens professor criminologie Lieven Pauwels is het internet een grote boosdoener. Ronselaars zijn via sociale media steeds op zoek naar gelijkgezinden. Dat zegt hij tijdens de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart.





Professor Pauwels noemt internet dan wel een grote oorzaak van radicalisme, hij raadt aan niet meteen alle radicale websites te sluiten. Volgens de professor gaan radicaliserende jongeren en ronselaars dan andere netwerken zoeken om met elkaar in contact te komen. Als het bestaan van de netwerken bekend is, kan er door de inlichtingendiensten, mits goede communicatie, meer controle worden uitgeoefend.

Wel benadrukt Pauwels dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de aard van de websites. Wanneer sites aanzetten tot haat en geweld moeten die wel worden gesloten, want dat is in strijd met de Belgische grondwet.

Actua-Commissie: de getuigenis van professor Lieven Pauwels in de onderzoekscommissie over de aanslagen van 22 maart. Vanaf 18u in de nieuwslus.