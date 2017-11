Proximus vraag huur voor een afbetaalde telefoon

Proximus laat systematisch na om klanten te verwittigen dat ze niet verplicht zijn om huur te blijven betalen voor hun vast telefoontoestel. Vooral oudere mensen die ooit zo’n vaste telefoon hebben gehuurd bij Proximus, blijven daar tot 40 euro per jaar aan huurgeld voor betalen. Ook al is dat toestel waardeloos geworden en zou de aankoop van een nieuw toestel veel goedkoper zijn. De praktijk werd aangeklaagd door radioreporter Sven Pichal, in het programma De Inspecteur op Radio 2. Absurd, vindt CD&V-parlementslid Veli YĆ¼ksel.





