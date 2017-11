Provincies heffen een taks op zonnepanelen

De provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen blijken indirect een belasting te heffen op de zonnepanelen op bedrijfsdaken. Bevoegd minister Bart Tommelein was daar niet van op de hoogte. De belasting zit dan ook verscholen in de belastingreglementen van de provincies. In de drie betrokken provincies wordt de regel volgens Tommelein zo geïnterpreteerd dat ook het leggen van zonnepanelen op de bedrijfsdaken aan een belasting wordt onderworpen.





