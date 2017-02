“Religie is niet de belangrijkste drijfveer van IS. Het is veel meer een verantwoording”. Dat zei Professor Rik Coolsaet afgelopen maandag tijdens het onderzoek in de Kamer naar de aanslagen van 22 maart. Ook Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, werd tijdens de hoorzitting ondervraagd door het parlement.





