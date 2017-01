De aanpak van radicalisering in onze gevangenissen loopt niet van een leien dakje. Vorige week nog bleek dat twee pas aangeworven islam­consulenten nog voor ze officieel in dienst zijn getreden, alweer willen opstappen. Ze hebben geen officieel statuut en moeten werken voor een minimumloon zonder extralegale voordelen. Vlaams hoofd-islamconsulent Saïd Aberkan getuigt over deze en andere problemen in de parlementaire onderzoekscommissie ‘Terroristische aanslagen’.

Actua-Commissie, maandag 16 januari 2016 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.