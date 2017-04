Privéfeesten in de IJzertoren

De IJzertoren in Diksmuide is nu ook te huur voor privéfeestjes. Het Museum aan de IJzer wil met de extra inkomsten het hoofd boven water houden. Voor Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) is de IJzertoren geen feestzaal. Hij vraagt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dan ook om hier iets aan te doen.

De Ijzertoren, het vredesmonument in de stad Diksmuide, is te huur als feestzaal. Wegens een falend beleid en terugvallende bezoekersaantallen zien de uitbaters zich genoodzaakt de Ijzertoren te verhuren. “Wij gaan met respect en deemoed om met ons Vlaams erfgoed en de nagedachtenis van zij die vochten voor onze vrijheid, vrede en ontvoogding. Daar horen bedrijfsfeestjes en babyborrels niet bij”, zegt Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). Tijdens de commissie voor Onroerend Erfgoed vraagt hij aan minister-president Geert Bourgeois maatregelen te nemen tegen de commercialisering van de Ijzertoren.





“Ik ga ervan uit dat de mensen die de zaal verhuren verantwoordelijke mensen zijn”, zegt Geert Bourgeois. “Ik maak me geen zorgen dat de mensen op een correcte manier zullen omgaan met de voorwaarden die ik geschetst heb”. Volgens de minister-president is het vooral belangrijk dat het gebouw in goede staat kan gehouden worden. “Zolang het verenigbaar is met de historische en hedendaagse functie, mogen zij inkomsten binnenhalen”, aldus de minister-president.

Actua-Commissie, dinsdag 18 april vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.