Tegen 2020 zal Vlaanderen zo’n 130.000 personen met dementie tellen. Om mee te zorgen voor een kwaliteits​vol​ leven is er nu de Prisma-app. Deze applicatie bevat beeldmateriaal om herinneringen los te maken bij de patienten. Sociaal ondernemer Frederik Vincx geeft het project vorm en liep zelf stage in woonzorgcentrum Heilige Catharina in Zonhoven waar hij de app ging testen.





