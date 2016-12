President Joseph Kabila stapt niet op

Veiligheidstroepen van de omstreden president Joseph Kabila hebben zeker 26 betogers doodgeschoten in de hoofdstad Kinshasa en andere steden in de Democratische Republiek Congo. Maandagnacht verliep Kabila’s tweede en laatste ambtstermijn na 15 jaar presidentschap. Maar nadat hij al eerder verkiezingen had uitgesteld, weigert hij nu op te stappen. Hij heeft zichzelf een verlenging tot 2018 gegeven. In het federaal parlement krijgt bevoegd minister Didier Reynders een reeks vragen over de onrust in het land.

