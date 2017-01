De positionering van België t.a.v. het VS-beleid onder Trump

Sinds 20 januari 2017 is Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten. Hij laat er geen gras over groeien, want op een week tijd maakte hij al enkele drastische beslissingen over Obamacara, handelsverdragen, klimaat en abortus.

‘We hebben een nieuwe VS-strategie nodig, vertrekkende van onze eigen normen en waarden’, zegt Kamerlid Wouter De Vriendt, ‘Dat minister De Croo het internationaal abortusfonds steunt en zo ingaat op Trumps beslissing, is een stap in de goede richting. Maar we moeten meer doen’.





Op nog geen week tijd nam de nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump, een reeks drastische beslissingen. Zo heeft Trump zijn handtekening gezet onder een decreet waarmee de geldkraan wordt dichtgedraaid voor hulporganisaties die vrouwen begeleiden bij abortus in het buitenland. Daarnaast ondertekende hij de maatregel om Obamacare op te heffen, trekt de VS zich terug uit het TTP-akkoord, zette Trump het werven van overheidspersoneel tijdelijk stil en kondigde hij het begin aan van de bouw van een muur langs de grens van Mexico.

