Politieke reacties op de rellen in Brussel

Op het Muntplein in Brussel werd de politie woensdag bekogeld. Tijdens de rellen werden 31 mensen opgepakt, onder wie de rapper die opriep om naar het Muntplein te komen. In de Kamer is de algemene teneur dat de politie sneller en kordater moet optreden tegen relschoppers.

In centrum Brussel zijn er gisteren opnieuw rellen uitgebroken met jongeren die zich keerden tegen de politie. Op beelden die verspreid werden via sociale media zie je honderden mensen toestromen op het Muntplein. Ook hoe de politie wordt bekogeld met stenen en hoe winkels en auto’s beschadigd worden. De aanleiding zou de komst geweest zijn van een populaire Franse rapper, Vargasss92. De populaire sociale mediafiguur had opgeroepen om op het plein te verzamelen, maar de bijeenkomst liep uit de hand. Bij de rellen werden 31 mensen opgepakt, onder wie de rapper die opriep om naar het Muntplein te komen.





Tijdens het vragenuurtje in de Kamer veroordelen zowel meerderheid als oppositie het geweld. “Wat zaterdag en gisteren is gebeurd, is een hoofdstad onwaardig” klinkt het bij Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen). De vraagt rijst: ‘Hebben politiemensen écht opdracht gekregen om niet in te grijpen bij rellen?’. Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), heeft begrip voor deze vraag, maar een antwoord kan hij niet geven. Na de rellen die plaatsvonden in Brussel is er een diepgaand onderzoek gevraagd. Morgen krijgt de minister hier pas een verslag van.

