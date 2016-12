Politieke reacties op de aanslag van Anis Amri in Berlijn

De 24-jarige Tunesiër Anis Amri is neergeschoten bij een schietpartij tijdens een politiecontrole in de nacht van donderdag op vrijdag. Hij werd ervan verdacht de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn te hebben gepleegd. Bij die aanslag vielen zeker twaalf doden en meer dan veertig gewonden. In het federaal parlement vragen leden uit de oppositie zich af of België voldoende gewapend is tegen een eventuele nieuwe terroristische aanslag.

