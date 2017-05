Minister van Werk Kris Peeters werkt aan een juridisch kader om in België, nog meer dan in onze buurlanden, te experimenteren met e-commerce. Dat heeft hij tijdens het vragenuurtje in de Kamer gezegd. Het onderwerp werd aangehaald door parlementsleden Patricia Ceyssens van Open VLD en Werner Janssen van N-VA. Zij wijzen erop dat er in België te weinig ingezet wordt op e-commerce.





