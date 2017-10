Parlement wil concessie van Grote Moskee Brussel afnemen

De onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart pleit ervoor om de concessie te herbekijken die de Grote Moskee van Brussel in 1967 van de overheid kreeg. De commissie is tot de conclusie gekomen dat het salafisme en wahabbisme in de moskee wordt verspreid. Omdat de moskee niet erkend is, is er geen directe controle. Daar moet dringend verandering in komen vindt Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.





