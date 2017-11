Belgische staat duikt op in Paradise Papers

De BMI, dat is de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering, die gecontroleerd wordt door de Belgische overheid en de Nationale Bank van België, is betrokken bij een postbusconstructie op de Britse Maagdeneilanden. Dat berichten de zakenkrant De Tijd en het weekblad Knack op basis van de Paradise Papers. Parlementsleden van alle politieke fracties eisen snel duidelijkheid van bevoegd minister van Financiën Van Overtveldt.

Een internationale groep van onderzoeksjournalisten heeft meer dan 13 miljoen documenten in handen gekregen met informatie over wie geld doorsluist naar belastingparadijzen. Daarbij zijn onder andere de Britse koningin Elisabeth en de artiesten Madonna en Bono. Maar ook de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI), die voor ruim 60% in handen is van de Belgische staat, duikt op in het dossier ‘Paradise Papers‘. Feit is dat de maatschappij al jarenlang medeaandeelhouder is van een Aziatisch bedrijf dat gevestigd is op de Britse Maagdeneilanden, een belastingparadijs. Onrechtstreeks is de Belgische staat dus zelf verwikkeld in een offshore constructie, een constructie op een belastingparadijs.





Oppositiepartij sp.a vindt dat er dringend ingegrepen moet worden. “Alweer komen er schandalen omtrent belastingontwijking uit. Doet deze regering vandaag genoeg om dat immoreel gedrag een halt toe te roepen? We kunnen iets doen, maar België blijft op de rem staan. Waarom?”, zegt Peter Vanvelthoven (sp.a). Groen verwacht dat de regering met nieuwe maatregelen komt om fiscale onrechtvaardigheid te bestrijden. “Onze burgers en KMO’s betalen braaf hun belastingen, terwijl de allerrijksten het ontwijken. Dit kost ons land 10 tot 20 miljard euro per jaar. Dit moet gedaan zijn”, zegt Meyrem Almaci (Groen).

Politieke actie

Kamerlid Rob Van de Velde (N-VA) vindt dat de regering al veel stappen in de goede richting heeft genomen. “Deze regering heeft verandering teweeggebracht op het vlak van fiscaliteit”, zegt Van de Velde. “De beste manier om fiscale poortjes te sluiten, is ze wegnemen. En dat doet deze regering”. Ook Roel Deseyn (CD&V) vindt dat de Belgische politieke zeker niet berustend is geweest. “De analyses zijn gemaakt. Dit parlement heeft meer dan 130 aanbevelingen uitgewerkt in het rapport van de Panamacommissie. Laten we dit eerst uitvoeren. Politieke actie is nodig”, aldus Deseyn.

Actua-Parlement, donderdag 9 november 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.