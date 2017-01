Oppositie maakt gehakt van onderwijshervorming

De Vlaamse regering bereikte vorige week een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. Maar hoe die hervorming geïnterpreteerd wordt, blijkt niet al te duidelijk te zijn. Tijdens het actualiteitsdebat in het Vlaams parlement proberen de meerderheidspartijen het akkoord te verdedigen, terwijl de oppositie er gehakt van maakt.

Er wordt al jaren over gediscussieerd, maar op 1 september 2018 is het zover. Het middelbare onderwijs gaat er dan anders uitzien. Het aantal studierichtingen zal in de tweede graad fors dalen en in de derde graad dalen met 10 procent. Het onderwijs wordt ook anders ingericht. De Vlaams regering wil op deze manier het secundair onderwijs verbeteren en moderniseren.

Momenteel zijn er 101 studierichtingen in de tweede graad middelbaar, dat worden er 75. In de derde graad zullen van de 157 richtingen 146 overblijven. Minder keuzes moet zorgen voor betere keuzes. Alle richtingen komen in een nieuw schema, zowel theoretisch (zoals voorbereiding op hogere studies) als praktijk gericht (zoals voorbereiding op werk) of een combinatie ervan. En inhoudelijk geordend in acht domeinen van taal en cultuur, over sport tot stem.

‘Er verandert zo weinig’, zegt Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (sp.a), ‘Eigenlijk heeft men 15 jaar, zelfs 20, rond de pot gedraaid over een onderwijsakkoord en uiteindelijk zijn we er naast gaan zitten’. De partij had gehoopt op een meer fundamentele hervorming met onder meer een studiekeuze op latere leeftijd. Minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V) blijft

De hele operatie die start vanaf 1 september 2018 voor het middelbaar moet volgens de minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), niet alleen zorgen voor minder zittenblijvers of schoolverlaters zonder diploma, het moet ook sterke leerlingen extra uitdagen. ‘Ons doel is het best mogelijke onderwijs voor alle leerlingen op basis van zijn interesses en mogelijkheden’, klinkt het.

Joris Vanderpoorten praat na met minister van onderwijs, Hilde Crevits, oppositielid Caroline Gennez en onderwijsexpert van de N-VA, Koen Daniëls, in een nieuwe aflevering van Studio Parlement.

Studio Parlement, woensdag 18 januari 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.