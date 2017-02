Opnieuw discussie over het Eurostadion

Behandel het Eurostadion als een complex dossier. Dat is de vraag van de oppositie aan de Vlaamse regering. Sinds 2014 bestaat er in Vlaanderen een speciale procedure om projecten van groot maatschappelijk belang op een ge├»ntegreerde manier te behandelen. Alle betrokken partijen moeten dan samen rond tafel gaan zitten om oplossingen te vinden voor het dossier. Maar zo’n werkwijze is in het geval van het Eurostadion in Grimbergen niet nodig, vindt minister van Milieu, Joke Schauvliege.





Actua-Commissie, dinsdag 31 januari 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Bekijk hier een fragment: