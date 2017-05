Ook in Vlaanderen dieren met gevoelens?

De Waalse regering heeft een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat dieren in het burgerlijk wetboek het statuut van levende wezens met gevoelens verleent. Daardoor zal het gerecht strengere straffen kunnen opleggen aan personen die dieren achterlaten of mishandelen. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft bedenkingen bij dit Waalse initiatief. Wel wil hij andere initiatieven nemen om dierenmishandeling tegen te gaan. Dat zegt hij in het Vlaams parlement na vragen van Sabine Vermeulen en Gwenny De Vroe.





