Ongevallenverzekering voor Deliveroo-koeriers

De bezorgdienst voor maaltijden Deliveroo geeft zijn koeriers vanaf volgend jaar een gratis verzekering voor arbeidsongevallen. Deze gaat bij een ongeval 75 procent uitkeren van het gemiddelde loon dat een zelfstandige koerier verdient. Deliveroo kwam deze week in het nieuws, omdat de arbeidsinspectie in Oost- en West-Vlaanderen een onderzoek is begonnen naar de bezorgdienst. Deze gaat namelijk koeriers voortaan alleen nog per bezorgde maaltijd betalen en geen uurloon meer. In het federaal parlement stellen enkele parlementsleden zich vragen over de werkomstandigheden van de koeriers.

Het gerecht gaat de werkomstandigheden bij het fietsbedrijf Deliveroo grondig onderzoeken. Het bedrijf dat maaltijden aan huis levert wil het statuut van zijn koeriers wijzigen. Op dit moment zijn ze in loondienst maar ze zouden zelfstandige moeten worden. Bovendien zouden de koeriers niet meer per uur, maar per levering betaald worden. Volgens Deliveroo gebeurde dat op vraag van de koeriers zelf, die op die manier meer zouden kunnen verdienen. “De koeriers kunnen zo zelf beslissen wanneer ze willen werken, hetgeen hen toelaat om hun werk te organiseren in functie van hun leven, en niet omgekeerd. Ze hebben zo ook de mogelijkheid om nog voor andere platformen te werken”, aldus het bedrijf.





Daarnaast hadden de koeriers als werknemers van SMart, een uitzendkantoor voor creatieve beroepen, een wettelijke arbeidsongevallenverzekering. Maar door de beslissing van Deliveroo om enkel nog met zelfstandigen aan de slag te gaan werd deze samenwerking stopgezet. Deliveroo besloot nu om daarin tegemoet te komen in samenwerking met de Belgische verzekeringsstartup Qover, geruggensteund door Lloyd’s of London. Voor het collectief van koeriers is dit niet genoeg. De nieuwe werkongevallenverzekering zou namelijk de werknemers minder goed dekken dan de werkongevallenverzekering van de coöperatie SMart.

Onduidelijkheid

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gaf eerder de inspectie van de RSZ en van het Toezicht op de Sociale Wetten de opdracht om het nieuwe verloningsmodel tegen het licht te houden. “Daar is duidelijk een gebrekkige regeling. Ik hoop tegen het einde van dit jaar vanuit de inspectie voldoende elementen te krijgen om daar duidelijkheid in te geven: zijn het zelfstandigen of werknemers. Als het om werknemers gaat is de ongevallenverzekering geen gunst maar een verplichting”, aldus Peeters.

