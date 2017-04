Onduidelijkheid over kerkenbeleidsplan

Sinds begin dit jaar moet elk beschermd gebouw dat gebruikt wordt voor erediensten een kerkbeleidsplan opstellen. Hierdoor kunnen ze aanspraak maken op een erfgoedpremie. Marino Keulen (Open Vld) en Manuela Van Werde (N-VA) vinden dit niet werkbaar voor lokale besturen. Ze vragen Vlaams minister-president Geert Bourgeois om een evaluatie.

De lokale en gemeentelijke besturen hebben van de Vlaamse overheid de opdracht gekregen om samen een kerkenbeleidsplan, het vroegere parochiekerkenplan, op te stellen voor elke gemeente. In het plan moet de gemeente een beschrijving geven van de gebouwen, met hun cultuurhistorische waarde en de bouw-fysische toestand. De langetermijnvisie moet een beeld geven van de toekomstige functies van de gebouwen. Eenmaal goedgekeurd, door de betrokken eredienst en gemeenteraad, hebben ze recht op een erfgoedpremie.





De bepalingen rond de kerkenbeleidsplannen zijn in werking getreden begin dit jaar. Het was een maatregel met terugwerkende kracht, wat betekent dat reeds ingediende premiedossiers on hold werden gezet in afwachting van een kerkenbeleidsplan. Voor vele lokale besturen heerst er nog veel onduidelijkheid over de inhoud van het dossier. Tijdens de commissie voor Onroerend erfgoed vragen Marino Keulen (Open Vld) en Manuela Van Werde (N-VA) om het dossier te verduidelijken.

