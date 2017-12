Onderzoeksresultaten naar begrijpend lezen

Professor Bieke De Fraine van de KU Leuven is nauw betrokken bij het PIRLS-onderzoek (In 1 woord inlezen, niet letter per letter) dat begrijpend lezen onderzoekt bij leerlingen van het vierde leerjaar over de hele wereld. Vlaanderen is in dat onderzoek sterk gedaald ten opzichte van tien jaar geleden toen het voor het laatst deelnam. In de commissie onderwijs wordt gepeild naar de mogelijke oorzaken van de slechte resultaten.





Actua-Commissie, maandag 18 december 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.