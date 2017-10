Onbelast bijverdienen voor werklozen

Vanaf volgend jaar kunnen werklozen tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen. De regering heeft de regeling voor het bijklussen aangepast en ook deel-­economie opgenomen. Hierdoor kan iemand bijvoorbeeld karweitjes of verse maaltijden aanbieden. Zolang het via erkende platformen gebeurt, kan iedereen zijn diensten leveren. Ze moeten wel eerst een bijdrage betalen om zich aan te sluiten bij die deelplatformen. Zelfstandige organisatie Unizo is niet tevreden met de nieuwe regeling.





