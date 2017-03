Onafhankelijkheidsstrijd in Schotland en Spanje

Schots premier Nicola Sturgeon wil een nieuw onafhankelijkheidsreferendum in Schotland. Ook in Catalonië gaan er stemmen op voor een nieuw referendum. Met de Brexit in het achterhoofd vraagt Peter Luyckx van N-VA zich in de Kamer af hoe België en Europa zich zullen opstellen tegen eventuele nieuwe lidstaten.

Afgelopen week kondigde de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon aan een nieuw referendum te houden over onafhankelijkheid. Met de Brexit is de kans op de Schotse onafhankelijkheid groter dan ooit. Schotland stemde namelijk anders dan Engeland. Uit de resultaten van de Brexit bleek dat 62 procent van de Schotten in de Europese Unie wilden blijven. De Schotse premier pleit dan ook dat Schotland zich lostrekt van het Verenigd Koninkrijk, om zo binnen de Europese Unie te kunnen blijven.





De Britse premier Theresa May is niet happig over het nieuwe referendum. In de herfst van 2014 vond een eerste referendum over de Schotse onafhankelijkheid plaats. Toen stemden 55-45 tegen de onafhankelijkheid van Schotland. Volgens May is het duidelijk dat de Schotten geen nieuwe referendum willen. Indien het referendum goedgekeurd wordt zou plaatsvinden in de herfst van 2018 en de lente van 2019, net voor het einde van de brexit-onderhandelingen.

Ook het parlement van de Spaanse regio Catalonië wil een referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid tegen september 2017. De regionale regering probeerde twee jaar geleden al een referendum te houden, maar het Grondwettelijk Hof besliste hier anders over. Uit de volksraadpleging bleek dat 80 procent van het volk voor de onafhankelijkheid was. Dit had uiteindelijk enkel een symbolische waarde.

Moesten Schotland en Catalonië toch onafhankelijk worden moeten ze beiden de weg weer afleggen om bij de EU te komen. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer vraag Peter Luyckx (N-VA) hoe België zich zal opstellen tegen eventuele nieuwe lidstaten. “Zonder een democratische keuze verliest Europa draagvlak. Laten we Schotland en Catalonië serieus nemen”, aldus Peter Luyckx.

