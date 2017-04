Het omstreden slachthuis in Tielt heeft groen licht gekregen om opnieuw open te gaan. Bevoegd minister Ben Weyts verzekert dat het slachthuis grondig in de gaten gehouden zal worden, en dat men niet zal aarzelen om opnieuw in te grijpen als blijkt dat dit nodig is. Eerder in het Vlaams Parlement uitten heel wat parlementsleden hun bezorgdheid over de wantoestanden die aan het licht werden gebracht door een schokkend undercoverfilmpje van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Daarin was te zien hoe dieren in het slachthuis erg onwaardig behandeld werden.

