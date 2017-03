Het islamitische offerfeest valt dit jaar op 1 september. Dat dreigt de eerste schooldag in vele steden te verstoren. Het katholieke onderwijs vroeg daarom aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) of het niet beter is dat het schooljaar op 4 september van start gaat. Chris Janssens van het Vlaams Belang heeft hier zijn bedenkingen bij.





Studio Parlement, woensdag 22 maart 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.