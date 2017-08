Nood aan mobiele zorgwoningen

De wachtlijsten voor woonzorgcentra en serviceflats blijven groeien. Daarom investeert de Vlaamse overheid in onderzoek naar de ontwikkeling van verplaatsbare zorgwoningen, de zogeheten mobiele mantelzorgwoningen. Er lopen reeds enkele proefprojecten maar volgens Jan Bertels (sp.a) is het eindelijk tijd om ook over te gaan tot actie. De behoefte op het terrein is er.

Wie voor een ouder familielid moet zorgen weet dat dat niet eenvoudig is. De wachtlijsten voor woonzorgcentra en serviceflats zijn lang. De Vlaamse overheid werkt nu aan een mogelijke alternatief: de mobiele mantelzorgwoning. Dat is een tijdelijk onderkomen waar een zorgbehoevende persoon in terechtkan. Zo kunnen veel senioren zo lang mogelijk in hun bekende omgeving blijven wonen. “Mobiele zorgwoningen bieden voor kinderen de mogelijkheid om hun ouders zo lang mogelijk zelfstandig bij hen te laten wonen, in een afzonderlijke setting dan, maar toch in hun onmiddellijke nabijheid. Zo kunnen ze toch hulp bieden en toezicht houden”, zegt Freya Saeys (Open Vld).





Het concept wordt uitgewerkt binnen het project “Naar een toekomst van Mobiele Zorg”. Deze moet een antwoord kunnen bieden op de vraag naar tijdelijke zorg zodat zorgvragers zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en toch kwalitatieve zorg genieten. Het gaat over iedereen met een tijdelijke zorgnood waarvan de eigen woning onvoldoende is aangepast. “De resultaten van het lopende project zullen mee bepalend zijn om in de schoot van de Vlaamse Regering hierover te overleggen en verdere stappen te zetten”, zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). In Nederland worden de mobiele eenheden al volop gebruikt. Vorig jaar zijn daar 30 volledige woningen en 100 tot 200 kleine containers geplaatst.

Actua-Commissie (herhaling), dinsdag 1 augustus 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.