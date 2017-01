De wachtlijsten voor woonzorgcentra en serviceflats blijven groeien. Daarom investeert de Vlaamse overheid in onderzoek naar de ontwikkeling van verplaatsbare zorgwoningen, de zogeheten mobiele mantelzorgwoningen. Er lopen reeds enkele proefprojecten maar volgens Jan Bertels van sp.a is het eindelijk tijd om ook over te gaan tot actie. De behoefte op het terrein is er.

