Sinds 1 september 2017 geldt een totaal verbod op plastic zakjes in Brussel. Het gaat om de wegwerpzakjes die gratis worden meegegeven in kleine handelszaken. Ook in Walloniƫ werd eind vorig jaar een dergelijk verbod ingevoerd. Sp.a-oppositielid Steve Vandenberghe vraagt bevoegd minister Schauvliege wanneer Vlaanderen het goede voorbeeld zal volgen.





Actua-Commissie, dinsdag 10 oktober 2017 vanaf 18u op Actua. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.