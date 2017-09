Nog geen transparantie bij intercommunales

Vlaams minister Liesbeth Homans liet bij de intercommunales opvragen hoeveel ze aan hun politieke bestuurders uitbetalen. De aanleiding hiertoe was het schandaal rond Publipart en de riante vergoedingen die politici opstreken bij intercommunales. Homans stelt het resultaat van de rondvraag voor en ze noemt daarbij naam en toenaam. Opvallend: ook grote instellingen als Elia, Fluxys en Publigas weigeren om transparantie te verschaffen.

Na het actualiteitsdebat van 15 februari beloofde minister Liesbeth Homans (N-VA) van een inventaris op te maken van alle mandaten van politici bij intercommunales in Vlaanderen. In totaal werden 192 van de 206 geïdentificeerde structuren bevraagd. Een aantal bevinden zich in het buitenland, zoals het bedrijf Indus, waardoor een bevraging niet mogelijk was. Negentien intercommunales hebben niet geantwoord. Vijfentwintig anderen verwijzen naar de vennootschapswet die hen niet verplicht van informatie te geven aan de Vlaamse overheid. Het gaat onder meer om volgende bedrijven: Bionerga, Biostoom Oostende, Publigas, Fluxys, enz. … (klik hier voor het volledige verslag).





“Alles op transparante wijze in kaart brengen, blijft moeilijk”, concludeert de minister. “Blijft het feit dat grotere spelers weigeren de Vlaamse overheid informatie te geven. Nochtans is het Vlaamse decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking heel streng en een voorbeeld voor andere entiteiten”. Tot slot waarschuwt Homans nogmaals dat de politici door het gebrek aan openheid over de vergoedingen een slechte beurt maken bij de bevolking. Zij roept de commissieleden op hun partijgenoten in de onderliggende structuren tot transparantie aan te manen en zich niet te verstoppen achter de federale vennootschaps- of privacywetgeving.

