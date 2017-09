De nieuwe Vlaamse energieheffing zal een gemiddeld Vlaams gezin slechts 9 euro per jaar kosten. Dat zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois tijdens de Septemberverklaring. De vroegere Turteltaks, die komaf moest maken met de historische schuld van de groenestroomcertificaten werd immers vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Tijdens een persconferentie geeft Bourgeois samen met minister van Begroting en Energie Bart Tommelein meer duiding over de nieuwe heffing.

Er is eindelijk meer duidelijkheid over de omstreden energieheffing. Het quotum groene stroom, het aandeel Vlaamse groene stroom dat een energieleverancier minimum moet aanbieden, gaat in 2018 van 20,5 naar 21,5%. “Voor een gezin met een gemiddeld verbruik kost dat 4 euro. Daarnaast blijft er een heffing bestaan van 5 euro per jaar. De 280.000 gezinnen met een sociaal tarief moeten niet meebetalen”, zegt minister-president Geert Bourgeois (N-VA).De nieuwe, lagere heffing komt er in de plaats van de Turteltaks. Een heffing die komaf moest maken met de historische schuld van de groenestroomcertificaten en nieuwe groene energie moest financieren, werd immers vernietigd door het Grondwettelijk Hof.





Voor de zomervakantie zei minister van Energie, Bart Tommelein (Open Vld), met een alternatief te komen die nog geen 10 euro zou kosten. En dat blijkt hij nu verwezenlijkt te hebben. Daarnaast zullen zelfstandigen en kleine KMO’s vanaf volgend jaar een heffing van 94,50 euro betalen ipv 290 tot 2.600 euro. Bedrijven op middenspanning betalen nog maar 1.800 euro ipv 2.600 tot 30.000 euro. Voor bedrijven op hoogspanning, wordt het 10.500 euro ipv 30.000 tot 120.000 euro. ‘Dat geld zal voornamelijk gebruikt worden om het overschot van de groenestroomcertificaten de volgende jaren helemaal weg te werken. We betalen er ook enkele nieuwe initiatieven mee op vlak van hernieuwbare energie. Zo komt er investeringssteun voor kleine windmolens en voor batterijen. En we blijven er ook projecten rond groene warmte mee ondersteunen’, besluit minister Tommelein.

Actua-Nieuws, maandag 25 september 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.