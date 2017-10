Nieuwe NMBS-baas zeer kritisch over de bedrijfscultuur

De nieuwe NMBS-baas Sophie Dutordoir heeft in de Kamer brandhout gemaakt van de cultuur en de manier van werken binnen de NMBS voor haar aantreden. Zelf wil ze terug naar de kerntaken van het bedrijf. Ze pleitte in de commissie voor het einde van de megaprojecten. Bovendien wil de spoorbaas de communicatie met de reizigers verbeteren. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer wil Open Vld-parlementslid Nele Lijnen de visie van bevoegd minister Bellot hierop kennen.





