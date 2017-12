In Antwerpen zou BPost een pand verkocht hebben aan de Islamitische gemeenschap om er een moskee te vestigen. Dat zegt het Vlaams Belang. De partij zou ook over officiële documenten van de verkoop beschikken. Maar een nieuwe moskee in Antwerpen ziet de partij niet zitten. Filip Dewinter zou er bijvoorbeeld liever een nieuw sportcentrum zien verschijnen.





Actua-Parlement, donderdag 7 december 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.