Het blijft de bedoeling om de vernieuwing van het stuwsluiscomplex in Geraardsbergen te realiseren. Dat heeft Vlaams minister Ben Weyts gezegd in het Vlaams Parlement. De werken aan de stuw, die overstromingsgevaar moet tegengaan, liggen sinds kort stil omdat de bouwvergunning na een klacht voorlopig is vernietigd. En dat baart N-VA’er Marius Meremans enorm zorgen.

