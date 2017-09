Nemen robots binnenkort ons werk over?

Robots nemen steeds meer processen over van mensen. Ook de opmars van digitale toepassingen valt niet te stuiten, met mogelijk banenverlies tot gevolg. In de commissie Innovatie van het Vlaams Parlement hielden de leden daarom een hoorzitting met Bram Vanderborght, die professor robotica is en vakbondsafgevaardigden Gilbert De Swert van ACV en Marc Lenders van ABVV.

De toenemende digitalisering en robotisering in ons land zal meer en meer leiden tot banenverlies. Volgens onderzoek van HR-dienstengroep Acerta verwacht 8 op de 10 werkgevers dat er minder jobs zullen zijn door robotisering. Dit ondanks de extra aanwervingen. “De digitale revolutie en de nieuwe digitale economie bieden in principe heel wat kansen op een betere dienstverlening voor de mensen”, verklaart Imade Annouri (Groen). “Het kan een oplossing zijn voor vervelend routinewerk. Zo kan de jobs van duizenden mensen opwaarderen. Maar dan moeten bedrijven, maar ook de politiek duidelijke keuzes maken. En niet wachten tot het te laat is, zoals bij ING”.





Leden van de Groenfractie hebben daarom een voorstel van resolutie ingediend. Ze willen de maatschappelijke discussie over de voor- en nadelen van robotisering en digitalisering op de (onderzoeks)agenda te plaatsen. In dit verband hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Bram Vanderborght, professor robotica, Vakgroep Toegepaste Mechanica (VUB), met Gilbert De Swert, voormalig hoofd van de studiedienst van het ACV, en met Marc Lenders, politiek secretaris van ABVV Metaal.

Actua-Commissie, zondag 24 september 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.