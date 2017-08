Neemt discriminatie op de arbeidsmarkt toe?

Het Gelijkekansencentrum Unia maakte bekend dat het aantal klachten over haat en discriminatie tegenover vorig jaar met 20 procent is gestegen. Klachten over discriminatie op het werk wegens een handicap stegen maar liefst met 58 procent. ‘Het gaat hier over meldingen, dat hoeft niet zo zeer om discriminatie te gaan’, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Ook kaart de minister aan dat hij al verschillende maatregelen heeft genomen om discriminatie op het werk op te sporen en tegen te gaan, zoals ‘mystery calls’, informatiecampagnes en een geactualiseerd actieplan.

Vorig jaar opende het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia 20 procent meer dossiers omtrent mogelijke discriminatie, haatspraak en haatdelicten. “Met andere woorden, wie hier in Vlaanderen toevallig de verkeerde naam heeft, heeft een probleem op onze arbeidsmarkt. Wie toevallig de verkeerde leeftijd heeft, heeft een probleem op onze arbeidsmarkt. Wie toevallig een functiebeperking heeft, heeft ook een probleem op onze arbeidsmarkt”, zegt Imade Annouri (Groen). Uit de eerste analyses van de cijfers blijkt dat er een forse stijging is in twee domeinen, namelijk: werk en onderwijs.





Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), benadrukt dat het gaat om meldingen en niet effectief om discriminatie. “Mijn doelstelling is dat iedereen die denkt dat hij of zij discriminatie ondervindt, dat het best meldt. Dat je dan meer meldingen krijgt, wil eigenlijk bijna zeggen dat de actie slaagt. Ik wil niet dat iemand die het gevoel heeft dat hij wordt gediscrimineerd, dat niet zou melden. Maar je mag er dan ook niet de verkeerde conclusies uit trekken”, zegt de minister. Toch vind oppositielid Yasmine Kherbache (sp.a) dat de minister een tandje bij moet steken. “Het beleid van de minister blijft steken in aankondigingspolitiek rond vrijblijvende zelfregulering en sensibilisering. Zo blijft het maar wachten op de sensibiliseringscampagne die de minister heeft aangekondigd”, aldus Kherbache.

Studio Parlement (herhaling), zondag 6 augustus 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.