Neemt discriminatie op de arbeidsmarkt toe?

Het Gelijkekansencentrum Unia maakte bekend dat het aantal klachten over haat en discriminatie tegenover vorig jaar met 20 procent is gestegen. Klachten over discriminatie op het werk wegens een handicap steeg maar liefst met 58 procent. ‘Het gaat hier over meldingen, dat hoeft niet zo zeer om discriminatie te gaan’, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Ook kaart de minister aan dat hij al verschillende maatregelen heeft genomen om discriminatie op het werk op te sporen en tegen te gaan, zoals ‘mystery calls’, informatiecampagnes en een geactualiseerd actieplan. Joris Vanderpoorten praat erover in een nieuwe Studio Parlement.





Studio Parlement, woensdag 22 februari vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.