Minister Liesbeth Homans gaf in de nasleep van de Publifin-affaire aan het Agentschap Binnenlands Bestuur de opdracht om alle constructies verbonden aan de intergemeentelijke samenwerkingen in kaart te brengen. Op die manier wil Homans zicht krijgen op de structuren en de specifieke taken. Vandaag houden de leden van de commissie hierover een hoorzitting met specialisten terzake.

Toen de Publifinaffaire uitbrak in Wallonië, vroegen velen zich af hoe het er in het intercommunale Vlaanderen aan toe ging. Op vraag van Vlaams minister Homans begon het Agentschap Binnenlands Bestuur met een inventaris, deels op basis van wat men daar al had, deels op basis van bevragingen en extra opzoekwerk. Jan Leroy en Christof Delatter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, met Lutgart Van den Berghe van Guberna, en met Günther Croisiau van Capgemini kwamen tijdens de commissie Binnenlands Bestuur een woordje uitleg geven.





De Vlaamse regering nam in februari een initiatief rond de hoogte van zitpenningen. Deze zouden maximaal 205 euro per vergadering mogen bedragen. Ook mogen ‘bijklussers’ maximum drie mandaten tegelijk cumuleren en moet het totaalbedrag per mandaat aangegeven worden. Onlangs voegde minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA), nog een reeks beperkingen eraan toe. Zo mogen de raden van bestuur uit maximum 15 bestuursleden bestaan.

