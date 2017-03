Mystery calls tegen discriminatie

Minister van Werk Kris Peeters wil mystery calls inzetten tegen discriminatie op de werkvloer. Eerder kwam via een onderzoek van de UGent aan het licht dat werkzoekenden met migratie-achtergrond tot dertig procent minder kans maken op een positief antwoord na sollicitatie. Tijdens het wekelijks vragenuurtje in de Kamer trekken Raoul Hedebouw (PvdA) en Nahima Lanjri (CD&V) aan de alarmbel.

Minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), heeft een wetsontwerp klaarliggen om mystery calls in te voeren in de strijd tegen discriminatie op de werkvloer. Bij zogenoemde mystery calls bellen inspecteurs van de overheid anoniem naar bedrijven om te controleren of ze discrimineren. Maar coalitiepartner N-VA en Open Vld vinden dat de werkgever eerst de kans moet krijgen om zichzelf te controleren. Mystery calls moeten pas ingezet worden als laatste stap anders kan een heksenjacht ontketend worden, klinkt het.





“Waarom bang van een heksenjacht? Bedrijven die niet aan discriminatie doen, hebben toch niets te vrezen?”, zegt Raoul Hedebouw (PvdA). In 2015 ondertekenden de meerderheidspartijen een resolutie waarin te lezen is dat alle sectoren eerst een systeem van zelfregulering op poten moeten zetten. Maar CD&V vindt dit niet genoeg. “Discriminatie op de werkvloer is ontoelaatbaar. Een wettelijk kader is nodig”, zegt Kamerlid Nahima Lanjri.

Actua-Parlement, maandag 27 maart vanaf 18u30 op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.