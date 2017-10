MR geeft fiat voor wapens naar Saoedi-Arabië

Waals minister-president Willy Borsus van de partij MR heeft enkele dagen geleden 25 nieuwe exportvergunningen voor wapens naar Saudi-Arabië toegekend. Die beslissing stoot in het federale parlement op onbegrip. Ook vicepremier Alexander De Croo is zwaar teleurgesteld, want eerder keurde de MR mee een resolutie in de Kamer goed waarin opgeroepen werd tot een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië.

Volgens La Libre Belgique heeft Waals minister-president, Willy Borsus (MR), ingestemd met 25 exportvergunningen voor wapens naar Saoedi-Arabië. Goed voor een bedrag van 1,8 miljard euro. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer haalden zowel oppositie als meerderheid fors uit. “Hoe laag gaan jullie deze regering laten zakken? Deze regering kiest niet voor de principes maar voor de portefeuille”, zei Dirk Van der Maelen (sp.a). Groen benadrukte dat de beslissing van de Waalse regering compleet gewetenloos is. Zeker na het fiasco om het conservatieve Saoedi-Arabië toe te laten in de Vrouwencommissie van de Verenigde Naties. Ook meerderheidspartij Open Vld reageerde geschokt. “De beslissing van het Waals Gewest blijft onbegrijpelijk. We moeten streven naar een coherent Belgisch beleid”, zei Tim Vandeput (Open Vld). Voor CD&V moet het doel een Europees wapenembargo zijn. “Het is een werk van lange adem, maar het zou duidelijkheid scheppen in de zaak”, klonk het.





In maart was er ook al een rel om de Waalse wapenexport. Vicepremier en minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) riep destijds op dat België moest stoppen met het verkopen van wapens aan Saoedi-Arabië, omdat dat land betrokken is bij de oorlog in Jemen. “Je kunt niet tegelijk mensenlevens proberen te redden en wapens leveren”, klonk het. Vlaanderen gaf hier gehoor aan, maar Wallonië moest van zo’n wapenembargo niets weten. Volgens toenmalig Waals minister-president, Paul Magnette (PS), is Saudi-Arabië ook een bondgenoot in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat en moet België eerst uit die coalitie stappen voor ze de wapenuitvoer kunnen stopzetten. “Te gek voor woorden”, reageerde De Croo.

